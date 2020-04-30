Заробитчане и энергетика: Зеленский и Дуда поговорили по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры по телефону со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Отдельной темой беседы стали украинские трудовые мигранты, передает RegioNews.
Главы обоих государств договорились о том, что службы Украины и Польши, которые отвечают за епідемиологическую безопасность, разработают механизм для того, чтобы украинские работники могли выехать в Польшу. Так хотят начать "размораживать” экономические контакты. Впрочем, информацию об этой части беседы разместила только пресс-служба польского президента.
У Владимира Зеленского сделали акцент на необходимости совместной борьбы с пандемией коронавируса. В частности, президент Украины заявил о готовности участвовать в подготовке и реализации мер для преодоления подобных вызовов. Также Зеленский поблагодарил за предоставленное Польшей медицинское оборудование.
Кроме того, политики обсудили сотрудничество в энергетической сфере и необходимость продуманного механизма выхода из карантина.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что готовы выпустить украинцев на заработки в страны ЕС, если представители Евросоюза предоставят официальный запрос и пообещают легальную работу для трудовых мигрантов.
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