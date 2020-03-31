Верховная Рада Украины в ночь на 31 марта приняла во втором чтении и в целом закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года

Фото: budport.com.ua

Верховная Рада Украины в ночь на 31 марта приняла во втором чтении и в целом закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года

Как передает RegioNews, закон №2178-10 поддержали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Против" проголосовали 24 депутата, "воздержались" - 3, "не голосовали" - 29. В целом в зале парламента были зарегистрированы 315 парламентариев.

Также в зале Рады во время голосования находился президент Украины Владимир Зеленский.

"Я ставлю на голосование принятие во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками, с учетом всех поправок в дополнительной таблице ... Прошу поддержать и проголосовать. "За" - 259. Решение принято", - заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

В частности, от "Слуги народов" было 206 голосов, "Европейской солидарности" – 23, "Голоса" – 13, "Доверия" – 12, внефракционные – 5. Не голосовали фракции совсем ОПЗЖ, "Батькивщина" и депгруппа "За будущее".

Результаты поименного голосования во втором чтении и в целом за законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения выглядят так:

Таким образом, согласно обновленной версии документа, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Что предусматривает закон:

- с 1 июля 2021 года приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения смогут исключительно физические лица-граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физлицо в первые два года не должны превышать 100 га. С 2023 года ограничения составят до 10 тыс га в одни руки;

- с 1 января 2024 года покупать сельхозземли смогут юридические лица (зарегистрированные в Украине и участниками которых являются граждане Украины), размер концентрации - до 10 тыс. га;

- запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и другие санкции;

- в первые два года будет действовать запрет на продажу сельхозземель государственной и коммунальной собственности;

- относительно предоставления права иностранцам покупать землю позиция не изменилась – вопрос будет решен на референдуме. При этом иностранцам запрещено покупать землю, расположенную ближе 50 км от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума;

- предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. Арендатор имеет возможность передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом должен быть письменно уведомлен владелец;

- минимальная цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года;

- банки могут быть владельцами земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет;

- расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, осуществляются в безналичной форме;

- закон поручает правительству в шестимесячный срок со дня опубликования разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли в Украине станет толчком для развития экономики.

"Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине. Приветствую решение Верховной Рады", - написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, открытие рынка земли было одним из требовани МВФ для продолжения сотрудничества. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.

По прогнозами Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Напомним, по состоянию на 30 марта Верховная Рада рассмотрела 3650 правки к закону о рынке земли, который начала рассматривать 6 февраля.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Как сообщалось, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.