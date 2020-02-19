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19 февраля 2020, 11:22 2

Рада рассмотрела 500 правок к закону о рынке земли

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19 февраля 2020, 11:22 2
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На среду, 19 февраля, Верховная рада рассмотрела 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок
На среду, 19 февраля, Верховная рада рассмотрела 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок

Как сообщает RegioNews, парламентарии по состоянию на вторник прошли 483 правки.

Ни одна из них поддержана в зале не была.

Напомним, Верховная рада 6 февраля начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.


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