Нардепам осталось рассмотреть менее 400 правок "земельного закона"
Верховная Рада Украины по состоянию на вечер 30 марта рассмотрела 3650 поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10
Верховная Рада Украины по состоянию на вечер 30 марта рассмотрела 3650 поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады.
Таким образом, депутатам осталось рассмотреть менее 400 из 4018 правок ко второму чтению законопроекта.
Напомним, по состоянию на 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 правки.
6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли.
13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.
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