Нардепам осталось рассмотреть менее 400 правок "земельного закона"

Верховная Рада Украины по состоянию на вечер 30 марта рассмотрела 3650 поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10

Фото: golos.com.ua

Верховная Рада Украины по состоянию на вечер 30 марта рассмотрела 3650 поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады. Таким образом, депутатам осталось рассмотреть менее 400 из 4018 правок ко второму чтению законопроекта. Напомним, по состоянию на 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 правки. 6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли. 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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