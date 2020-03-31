Верховна Рада відкрила ринок землі: що потрібно знати

Верховна Рада України в ніч на 31 березня ухвалила у другому читанні та в цілому закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вводить ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року

Фото: budport.com.ua

Верховна Рада України в ніч на 31 березня ухвалила у другому читанні та в цілому закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вводить ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року

Як передає RegioNews, закон №2178-10 підтримали 259 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

"Проти" проголосували 24 нардепа, "утрималися" - 3, "не голосували" - 29. В цілому у залі парламента були зареєстровані 315 парламентарів.

Також у залі Ради під час голосування перебував президент України Володимир Зеленський.

"Я ставлю на голосування прийняття в другому читанні і в цілому з техніко-юридичними правками, з урахуванням всіх поправок в додатковій таблиці ... Прошу підтримати і проголосувати. "За" - 259. Рішення прийнято", - заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Зокрема, від "Слуги народів" було 206 голосів, "Європейської солідарністі" – 23, "Голосу" – 13, "Довіри" – 12, позафракційних – 5. Не голосували зовсім фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" і депгруппа "За майбутнє".

Результати поіменного голосування у другому читанні та в цілому за законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення виглядають так:

Таким чином, згідно з оновленою версією документу, з 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Що передбачає закон:

- з 1 липня 2021 року набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення зможуть виключно фізичні особи-громадяни України. При цьому обсяги концентрації на одну фізособу у перші два роки не повинні перевищувати 100 га. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки;

- з 1 січня 2024 року купувати сільгоспземлі зможуть юридичні особи (зареєстровані в Україні та учасниками яких є громадяни України), розмір концентрації - до 10 тис. га;

- забороняється продаж земель іноземцям, юрособам із іноземними акціонерами і юрособам, бенефіціарів яких неможливо встановити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а також особам, проти яких діють спеціальні економічні та інші санкції;

- в перші два роки буде діяти заборона на продаж сільгоспземель комунальної та державної власності;

- щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі. При цьому іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму;

- передбачене переважне право орендаря на купівлю. Орендар має можливість передати переважне право на придбання ділянки іншій особі, але про це повинен бути письмово повідомлений власник;

- мінімальна ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижче їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року;

- банки можуть бути власниками земельних ділянок в рамках стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років;

- розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюються в безготівковій формі;

- закон доручає уряду у шестимісячний строк з дня опублікування розробити й затвердити порядок фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільгосппризначення, а також внести зміни до бюджету для створення Фонду розвитку сільських територій.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ринок землі в Україні стане поштовхом для розвитку економіки.

"Зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення - це вагомий поштовх для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу в Україні. Вітаю рішення Верховної Ради", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, відкриття ринку землі було однією з вимог МВФ щодо продовження співпраці. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.

За прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, станом на 30 березня Верховна Рада розглянула 3650 поправок до закону про ринок землі, який почала розглядати 6 лютого.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.