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Временно оккупированная Макеевка в Донецкой области страдает от стремительного роста количества случаев вандализма и погромов, которые уже приобрели системный характер

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники массово повреждают коммунальное имущество, разрушают детские площадки, крушат остановки общественного транспорта и разбивают уличное освещение. Из-за значительных масштабов разрушений инфраструктура в отдельных районах города находится в критическом состоянии.

Местные жители жалуются на отсутствие безопасности и безнаказанности правонарушителей. По их словам, акты вандализма и мародерства нередко происходят прямо у жилых домов, однако никакой реакции от оккупационных властей нет.

В Центре национального сопротивления отмечают, что бездействие оккупационных структур и отсутствие эффективной системы правопорядка привели к усугублению кризиса безопасности в городе. Поэтому жители боятся выходить на улицу в вечернее время и все чаще выражают обеспокоенность собственной безопасностью.

В ЦНС отмечают, что правовой хаос и безнаказанность превращают некогда развитый город в опасную территорию, где каждый новый случай вандализма лишь подчеркивает деградацию ситуации на временно оккупированных территориях.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях.