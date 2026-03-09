12:50  09 марта
09 марта 2026, 15:30

В Харьковской области судили оккупанта, который пытал украинских полицейских

09 марта 2026, 15:30
Иллюстративное фото
В Харькове судили российского военного за нарушение законов и обычаев войны. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что в марте 2022 года российский военный Кулешов и еще двое неустановленных военных с позывными "Тренер" и "Медик" в пгт.Шевченково Харьковской области пытали местных работников полиции. Украинские правоохранители отказывались сотрудничать с вражеской армией.

С помощью крана россияне металлическим крюком поднимали в воздух полицейских и предлагали им должности. Когда оккупанты слышали отказ, то бить пострадавших руками и палкой, а также угрожали насилием в отношении их семей.

Известно, что на май 2024 года Александр Кулешов, 1990 г.р., находился на территории РФ и служил в воинской части в центре беспилотных летательных комплексов, был командиром разведывательной роты, имел звание майор.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее пожизненный срок заключения получил корректировку российских ударов по теплоэлектроцентралям Киевщины. Осужденный – 32-летний ИТ-специалист из Киева.

09 марта 2026
