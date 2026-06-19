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19 червня 2026, 09:54

Погрожували вбити дітей: двох військових РФ засудили за зґвалтування жінки на Донеччині

19 червня 2026, 09:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Двох військовослужбовців армії РФ засуджено до 12 років позбавлення волі заочно за злочини проти мирного населення під час окупації частини Донецької області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що у червні 2022 року 27-річний старший водій й 29-річний водій-заправник в/ч 74854 вдерлися на подвір’я домоволодіння, в якому разом із чоловіком та двома дітьми 6 і 10 років мешкала місцева жителька.

Озброєні нападники змусили жінку піти з ними до сусіднього домоволодіння. Опинившись в порожній оселі, вони, аби побороти опір потерпілої, вкололи йневідому речовину.

Надалі російські військові, застосовуючи фізичну силу та погрози вбивства її дітей, по черзі зґвалтували постраждалу. При цьому старший з окупантів душив її руками. Після скоєного вони залишили місце злочину.

Суд визнав їх винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та заочно призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Також суд зобов’язав засуджених виплатити потерпілій компенсацію.

Нагадаємо, в Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що він катував місцевих працівників поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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Донецька область російська армія військові насильство згвалтування жінка прокуратура окупанти
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