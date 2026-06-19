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19 червня 2026, 08:39

У Макіївці стрімко зростає кількість погромів та актів вандалізму – ЦНС

19 червня 2026, 08:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Тимчасово окупована Макіївка на Донеччині потерпає від стрімкого зростання кількості випадків вандалізму та погромів, які вже набули системного характеру

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники масово пошкоджують комунальне майно, руйнують дитячі майданчики, трощать зупинки громадського транспорту та розбивають вуличне освітлення. Через значні масштаби руйнувань інфраструктура в окремих районах міста перебуває у критичному стані.

Місцеві жителі скаржаться на відсутність безпеки та безкарність правопорушників. За їхніми словами, акти вандалізму та мародерства нерідко відбуваються просто біля житлових будинків, однак жодної реакції від окупаційної влади немає.

У Центрі національного спротиву зазначають, що бездіяльність окупаційних структур і відсутність ефективної системи правопорядку призвели до поглиблення кризи безпеки в місті. Через це мешканці бояться виходити на вулицю у вечірній час та дедалі частіше висловлюють занепокоєння власною безпекою.

У ЦНС наголошують, що правовий хаос і безкарність перетворюють колись розвинене місто на небезпечну територію, де кожен новий випадок вандалізму лише підкреслює деградацію ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах.

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Донецька область Макіївка ЦНС вандали вандалізм погром окупанти окуповані території
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