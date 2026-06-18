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В СМИ сообщили, что внук Брежнева оказался в плену украинских военных. Оказалось, что он был на фронте и воевал против Украины

Об этом сообщает "Бабель", передает RegioNews.

Речь идет о 45-летнем Антоне Милаеве, который является приемным правнуком советского лидера Леонида Брежнева. В русских каналах стали писать о том, что он попал в плен украинских военных.

Украинские журналисты подтвердили эту информацию благодаря данным из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Известно, что Милаев осенью прошлого года подписал контракт и отправился на войну сапером. Уже в ноябре перестал выходить на связь. Со временем его семья получила данные о том, что он находится в плену на территории Херсонской области, подконтрольной Украине.

Напомним, ранее военные пограничной бригады "Форпост" успешно провели уникальную операцию, взяв в плен четырех военнослужащих ВС РФ с помощью беспилотника Matrice 4T.