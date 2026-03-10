На Черниговщине из-за падения вражеского дрона горели дом и автомобиль

На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
Ночью 10 марта в результате падения российского БпЛА в Корюковском районе возник пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Горели дом и автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 12 дронов на 10 локациях.
