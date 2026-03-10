13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
10 марта
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров миллионы
10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 13:45

Удар по Славянску: уже 4 погибших и 16 раненых

10 марта 2026, 13:45
Фото: Донецкая ОВА
Число погибших в Славянске Донецкой области увеличилось до четырех в результате удара российскими управляемыми авиабомбами

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

По предварительным данным, еще 16 человек получили ранения.

По информации Донецкой областной военной администрации, российские войска сбросили на центральную часть города три авиационные бомбы. В результате удара повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов и десять автомобилей.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и устанавливать окончательное количество пострадавших и разрушения.

Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Было известно, что три человека погибли. Еще 11 раненых, среди них – четырнадцатилетняя девочка.

Донецкая область Славянск война атака погибшие раненые подросток девочка
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Павел Казарин
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
