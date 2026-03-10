Удар по Славянску: уже 4 погибших и 16 раненых
Число погибших в Славянске Донецкой области увеличилось до четырех в результате удара российскими управляемыми авиабомбами
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .
По предварительным данным, еще 16 человек получили ранения.
По информации Донецкой областной военной администрации, российские войска сбросили на центральную часть города три авиационные бомбы. В результате удара повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов и десять автомобилей.
На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.
Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и устанавливать окончательное количество пострадавших и разрушения.
Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Было известно, что три человека погибли. Еще 11 раненых, среди них – четырнадцатилетняя девочка.