В Киеве во время "мобилизации" мужчины полицейские задули прохожего перечным баллончиком

В столице произошел очередной конфликт с участием ТЦК, полиции и гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

Как отмечается, во время "мобилизации на Оболони правоохранители применили перечный баллончик в отношении прохожего, пытавшегося вмешаться в конфликт.

"На парковке возле жилых домов представители ТЦК вместе с полицией пытались задержать мужчину. Прохожие пытались вмешаться, одного из них опрыскали газовым баллончиком", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими . Инцидент произошел в конце февраля на Куреневском рынке.