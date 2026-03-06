СБУ задержала женщину, которая наводила российские "КАБЫ" на украинских военных
СБУ задержала агента российских спецслужб. Женщина наводила удары на украинских военных, защищающих Славянск.
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Агентством россиян оказалась безработная жительница Славянска. Ее завербовали после того, как она попала в пророссийские Telegram-каналы. После этого она получила задачу: собирать геолокацию пунктов, где находится личный состав и техника Сил обороны.
Когда она возвращалась домой, она проводила разведку возле объектов, которыми, по ее мнению, могли пользоваться украинские военные. Затем она посылала карты с "потенциальными целями" россиянам.
"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.
Напомним, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова . Задержан 16-летний агент российской военной разведки, который готовил взрыв в многоэтажном доме.