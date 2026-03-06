СБУ задержала женщину, которая наводила российские "КАБЫ" на украинских военных

Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агентством россиян оказалась безработная жительница Славянска. Ее завербовали после того, как она попала в пророссийские Telegram-каналы. После этого она получила задачу: собирать геолокацию пунктов, где находится личный состав и техника Сил обороны.

Когда она возвращалась домой, она проводила разведку возле объектов, которыми, по ее мнению, могли пользоваться украинские военные. Затем она посылала карты с "потенциальными целями" россиянам.

"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

