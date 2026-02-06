Покушение в столице РФ: ранен первый заместитель начальника ГУР
В Москве произошло покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ, передает RegioNews.
Отмечается, стрельба произошла в жилом доме на Волоколамском шоссе в северо-западной части Москвы. Неизвестный произвел несколько выстрелов по Алексееву и скрылся с места происшествия.
После инцидента генерала госпитализировали.
В СК РФ подтвердили, что по факту покушения возбуждено уголовное дело, продолжаются поиски нападающего.
Что известно об Алексееве?
Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГУР с 2011 года.
В 2017 году он получил звание Героя России.
В июне 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина Алексеев вместе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым был захвачен бойцами ППК "Вагнер" в Ростове-на-Дону.
Позже появилось видео, на котором Пригожин заявляет о намерении "получить" главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Алексеев, с улыбкой ответив, сказал: "Убирайте". Накануне он записал обращение к "вагнеровцам", призывая их "одуматься" и осуждая попытку государственного переворота.
Напомним, в Москве утром 22 декабря взорвали автомобиль с российским генералом генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым. Самодельное взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя белого Kia Sorento и сработало, когда генерал сел в салон.
