Покушение в столице РФ: ранен первый заместитель начальника ГУР

Фото: РосСМИ

В Москве произошло покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ, передает RegioNews.

Отмечается, стрельба произошла в жилом доме на Волоколамском шоссе в северо-западной части Москвы. Неизвестный произвел несколько выстрелов по Алексееву и скрылся с места происшествия.

После инцидента генерала госпитализировали.

В СК РФ подтвердили, что по факту покушения возбуждено уголовное дело, продолжаются поиски нападающего.

Что известно об Алексееве?

Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника ГУР с 2011 года.

В 2017 году он получил звание Героя России.

В июне 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина Алексеев вместе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым был захвачен бойцами ППК "Вагнер" в Ростове-на-Дону.

Позже появилось видео, на котором Пригожин заявляет о намерении "получить" главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Алексеев, с улыбкой ответив, сказал: "Убирайте". Накануне он записал обращение к "вагнеровцам", призывая их "одуматься" и осуждая попытку государственного переворота.

Напомним, в Москве утром 22 декабря взорвали автомобиль с российским генералом генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым. Самодельное взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя белого Kia Sorento и сработало, когда генерал сел в салон.

Читайте также: Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины