17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2026, 17:55

Була на межі загибелі: на Донеччині поліцейські під атаками дронів врятували пенсіонерку

01 лютого 2026, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Донеччині розшукали зниклу жінку. 87-річна пенсіонерка добу лежала на холоді

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся житель прифронтового селища Олександрівка. Він розповів, що його літня мати пішла з дому і не повернулась. Під атакою ворожих дронів правоохоронці разом зі службовою собакою знайшли жінку. Вона лежала на підлозі вуличної вбиральні за кількасот метрів від своєї оселі та була на межі загибелі.

За словами чоловіка, він шукав матір самостійно і лише наступного дня звернувся до поліції. Поліцейські відвезли врятовану жінку додому, а чотирилапий Алан отримав смаколик за гарну роботу.

Нагадаємо, на Буковині врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію. Знесиленого молодика через 7 годин пошуку відшукали прикордонники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область поліція
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
"У нас немає світла, але в нас є добро": Тіна Кароль заявила про гібридну атаку на неї - кому це потрібно
01 лютого 2026, 19:30
На Рівненщині вантажівка влетіла в іномарку: водій загинув на місці
01 лютого 2026, 18:50
Кухар Євген Клопотенко розповів, як українці можуть захистити овочі та м'ясо під час блекаутів
01 лютого 2026, 18:30
Земля в Україні стане ще дорожче: які області лідери по цінах
01 лютого 2026, 17:30
Росіяни атакували житловий сектор на Харківщині: спалахнув будинок
01 лютого 2026, 16:55
Смертельна ДТП на Житомирщині: в авто були діти
01 лютого 2026, 16:20
На Закарпатті 16-річну дівчину зґвалтував батько подруги
01 лютого 2026, 15:55
Росіяни завдали повторного удару по Запоріжжю: серед постраждалих чотирирічна дитина
01 лютого 2026, 15:20
У Чернівцях чоловік вкрав сумку жінки прямо з дитячої коляски
01 лютого 2026, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »