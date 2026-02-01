Була на межі загибелі: на Донеччині поліцейські під атаками дронів врятували пенсіонерку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся житель прифронтового селища Олександрівка. Він розповів, що його літня мати пішла з дому і не повернулась. Під атакою ворожих дронів правоохоронці разом зі службовою собакою знайшли жінку. Вона лежала на підлозі вуличної вбиральні за кількасот метрів від своєї оселі та була на межі загибелі.

За словами чоловіка, він шукав матір самостійно і лише наступного дня звернувся до поліції. Поліцейські відвезли врятовану жінку додому, а чотирилапий Алан отримав смаколик за гарну роботу.

Нагадаємо, на Буковині врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію. Знесиленого молодика через 7 годин пошуку відшукали прикордонники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону.