Враг ударил по гражданским предприятиям Сумщины: погиб 27-летний мужчина

Фото: Сумская ОВА

Сегодня, 10 марта, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по гражданским предприятиям в Глуховской общине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, к сожалению, в результате удара погиб молодой человек 27 лет. Кроме того, предварительно известно о трех пострадавших: 42, 59 и 63 годах.

Впоследствии Григоров уточнил, что один из раненых находится в операционной, двое – в отделениях больницы под наблюдением медиков.

"Часть людей во время атаки успела спуститься в укрытие, что помогло избежать большего количества жертв. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", – отметил глава ОВА.

Напомним, во вторник, 10 марта, оккупанты прицельно направили FPV-дрон в служебный автомобиль полиции в Никополе Днепропетровской области. В результате тяжелые ранения получил 43-летний полицейский, находившийся за рулем.