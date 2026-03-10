17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
15:40  10 марта
Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
10 марта 2026, 19:34

Враг ударил по гражданским предприятиям Сумщины: погиб 27-летний мужчина

10 марта 2026, 19:34
Фото: Сумская ОВА
Сегодня, 10 марта, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по гражданским предприятиям в Глуховской общине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, к сожалению, в результате удара погиб молодой человек 27 лет. Кроме того, предварительно известно о трех пострадавших: 42, 59 и 63 годах.

Впоследствии Григоров уточнил, что один из раненых находится в операционной, двое – в отделениях больницы под наблюдением медиков.

"Часть людей во время атаки успела спуститься в укрытие, что помогло избежать большего количества жертв. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", – отметил глава ОВА.

Напомним, во вторник, 10 марта, оккупанты прицельно направили FPV-дрон в служебный автомобиль полиции в Никополе Днепропетровской области. В результате тяжелые ранения получил 43-летний полицейский, находившийся за рулем.

Славянск после удара: 20 раненых, среди них 2 несовершеннолетних
10 марта 2026, 16:29
На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
10 марта 2026, 09:27
