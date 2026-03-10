Армия РФ снова продвинулась на Донбассе

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Пиддубного. Уточнен участок близ Временного Яра", – говорится в сообщении.

Ранее группировка войск на востоке сообщала, что российские войска готовятся активизировать наступательные действия в районе Покровска и Мирнограда. Враг наращивает авиаудары и привлекает резервы.

