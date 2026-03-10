Армия РФ снова продвинулась на Донбассе
Российские войска продвинулись вблизи Поддубного Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Пиддубного. Уточнен участок близ Временного Яра", – говорится в сообщении.
Ранее группировка войск на востоке сообщала, что российские войска готовятся активизировать наступательные действия в районе Покровска и Мирнограда. Враг наращивает авиаудары и привлекает резервы.
Напомним, в сети показали, как украинский дрон уничтожает вражескую технику в Донецкой области. Соответствующее видео опубликовал Сергей Стерненко.
