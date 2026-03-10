Фото: соцсети

Украина нанесла удар по производственным мощностям в российском Брянске. В городе прозвучала серия взрывов, после чего наблюдалось значительное задымление

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает RegioNews.

По их данным, под удар мог попасть завод микроэлектроники "Группа Кремний Эл".

Незадолго до атаки губернатор Брянской области Александр Богомаз предупреждал о ракетной опасности.

По словам местных жителей, в городе было слышно около десяти взрывов. Позже появились сообщения о двух погибших.

Как пишет "Украинская правда", президент Украины Владимир Зеленский, в это время общавшийся с журналистами, подтвердил удар по объекту в Брянской области.

"Звонил мне командующий Сырский и рассказал об успешной только прошедшей операции. Был поражен брянский завод. Этот завод изготавливал системы управления всех видов ракет Российской Федерации", – сказал глава государства.

Справка: Завод Кремний Эл, расположенный в Брянске, является одним из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, где работает более 1,7 тысяч человек.

Специализируется на производстве полупроводниковых устройств, интегральных микросхем и силовых модулей.

Предприятие активно сотрудничает с Министерством обороны РФ, выполняя заказы на изготовление комплектующих для систем ПВО Панцирь, ракетных комплексов Искандер, Булава, Тополь-М, С-300 и С-400, а также радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных поражений по военным объектам российского агрессора. В частности, ударные БпЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.