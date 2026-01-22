Последствия атаки по Павлограду. Фото: ОВА

Ночью 22 января российские военные ударили по Павлограду и Кривому Рогу, атаковали Никопольский и Синельниковский районы области

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлограде в результате атаки БПЛА повреждены 8 частных домов и 4 авто.

Также россияне направили беспилотники на Васильковскую громаду Синельниковского района. Повреждены офисное здание и газопровод, возникли пожары. Пострадала 81-летняя женщина, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В Кривом Роге из-за вражеского БПЛА загорелся частный дом. Травмирована 70-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами. Попали по самому Никополю и Покровской громаде.

На фото – последствия атаки по Павлограду.

Напомним, 21 января поздно вечером российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью. В результате вражеской атаки поврежден "Эпицентр".