Иллюстративное фото: из открытых источников

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего армии РФ, обвиняемого в расстреле пленного украинского пограничника

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 18 июня 2025 года вблизи села Мирополье Сумской области российские военные захватили украинского пограничника в плен. Осознавая его статус военнопленного, двое окупантов открыли по нему огонь и расстреляли.

Уже на следующий день одного из них – военного РФ с позывным "Бурят", служившего в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота, – взяли в плен украинские защитники.

Во время допроса он пытался отрицать свою причастность к убийству, однако следствие собрало достаточное количество доказательств его участия в казни военнопленного. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны.