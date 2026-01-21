Фото: ГСЧС Украины

Российские войска утром нанесли авиаудар по жилому сектору, в результате чего погибла женщина 1978 года рождения

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Ее тело извлекли спасатели из-под завалов дома, еще одна женщина 1944 года рождения получила ранения.

По информации городской службы чрезвычайных ситуаций, под обстрелом оказались 26 частных домов, здание магазина и несколько легковых автомобилей. Одно из транспортных средств загорелось, но пожар быстро ликвидировали спасатели.

Во время разбора завалов чрезвычайники изъяли более 700 килограммов обломков строительных конструкций. Работы по расчистке завершены, объекты обеспечены временным ограждением для безопасности местных жителей.

Ранее сообщалось, во время утреннего обстрела частного сектора Запорожья российским беспилотником погиб человек. Во время атаки загорелись автомобили, в одном из которых находился человек.