13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 17:46

В Краматорске россияне атаковали жилой сектор: одна женщина погибла, еще одна ранена

21 января 2026, 17:46
Фото: ГСЧС Украины
Российские войска утром нанесли авиаудар по жилому сектору, в результате чего погибла женщина 1978 года рождения

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Ее тело извлекли спасатели из-под завалов дома, еще одна женщина 1944 года рождения получила ранения.

По информации городской службы чрезвычайных ситуаций, под обстрелом оказались 26 частных домов, здание магазина и несколько легковых автомобилей. Одно из транспортных средств загорелось, но пожар быстро ликвидировали спасатели.

Во время разбора завалов чрезвычайники изъяли более 700 килограммов обломков строительных конструкций. Работы по расчистке завершены, объекты обеспечены временным ограждением для безопасности местных жителей.

Ранее сообщалось, во время утреннего обстрела частного сектора Запорожья российским беспилотником погиб человек. Во время атаки загорелись автомобили, в одном из которых находился человек.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
