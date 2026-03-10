В ПЦУ рассказали о состоянии патриарха Филарета

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ПЦУ.

В настоящее время врачи принимают все необходимые меры для стабилизации его состояния.

"По сравнению с моментом госпитализации наблюдается определенное улучшение показателей, но критические угрозы из-за обострения хронических болезней и преклонных лет сохраняются", – говорится в сообщении.

Напомним, патриарх был доставлен в медицинское учреждение вчера, 9 марта 2026 года. В настоящее время он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.