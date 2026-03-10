17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
15:40  10 марта
Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
10 марта 2026, 18:59

СБУ сообщила о подозрении иранскому генералу, обучавшему россиян строить "шахеды"

10 марта 2026, 18:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Генерал Абдолла Мехраби помог РФ развернуть производство дронов и тренировал инженеров на оккупированных территориях. СБУ заочно сообщила ему о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

По данным следствия, в июле 2022 года российское руководство договорилось с властями Ирана по поставке беспилотников Shahed-136 для армии РФ и локализации производства дронов на территории России.

Одним из главных представителей иранской стороны был Абдолла Мехраби – глава Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил КСИР, который также является руководителем иранской ракетной программы и совладельцем компании, производящей двигатели для "шахедов".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Абдолли Мехраби подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", – говорится в сообщении.

Иранскому генералу грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала иностранца, готовившего двойной теракт в Киеве. Это произошло в начале марта.

