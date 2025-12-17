У Дружківці російський дрон атакував рятувальників: 4 поранені

Фото: ДСНС Донеччини

У Дружківці, що на Донеччині, російські війська атакували пожежників за допомогою FPV-дрона, коли ті прямували на виклик про пожежу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті влучання в автоцистерну було поранено чотирьох працівників. Їх оперативно доправили до лікарні. Крім того, пошкоджено пожежний автомобіль.

"Російські війська свідомо б'ють по рятувальниках, які щодня рятують життя мирних жителів та усувають наслідки обстрілів", – наголосивли в ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди"Зафіксовано влучання 29 ударних дронів на 12 локаціях.