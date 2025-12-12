Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти просунулися під Мирноградом в Донецькій області

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, передає RegioNews.

Зазначається, що російські загарбники просунулися у Володимирівці, Паньківці та Новоекономічному, а також поблизу Мирнограда та Софіївки.

Крім того, додали у DeepState, була уточнена лінія зіткнення на шахті Капітальна.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти, переодягнувшись у цивільне, намагались потрапити в тил Сил оборони.