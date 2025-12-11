ЗСУ ліквідували ще майже 1500 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1460 російських загарбників, 23 артсистеми і сім бойових броньованих машин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських військових у тимчасово окупованому Криму.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Врожай різко скоротився: USDA раптово змінив прогноз для української кукурудзи
11 грудня 2025, 09:30Трамп заявив, що 82% українців нібито прагнуть мирної угоди
11 грудня 2025, 09:15Трагедія у Миколаєві: 19-річна дівчина впала з дев’ятого поверху
11 грудня 2025, 09:13Ранкова атака на Суми: рятувальники ліквідували наслідки
11 грудня 2025, 08:59На Закарпатті горів чоловічий монастир: пожежу ліквідували
11 грудня 2025, 08:57Росіяни вночі атакували об’єкт енергетики на Одещині
11 грудня 2025, 08:42Хабар за незаконну вирубку лісу: ДБР затримало прокурора Чернігівщини
11 грудня 2025, 08:40Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
11 грудня 2025, 08:27Ревнощі закінчились трагедією: на Рівненщині чоловік убив гостя
11 грудня 2025, 08:21Нічна атака РФ на Кременчук: ППО збила більшість цілей, постраждалих немає
11 грудня 2025, 08:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »