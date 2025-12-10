Судили зрадника, який передавав росіянам дані про Покровський напрямок

Ілюстративне фото

Індустріальний райсуд Дніпра визнав громадянина винним у державній зраді. Відомо, що житель Донеччини передава росіянам дані про українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік протягом листопада 2023-го — січня 2024 року передавав ворогу інформацію про розташування Збройних сил України в місті Новоградівка Покровського району Донецької області. Його залучила російська агентурна мережа, яку в Україні створила росіянка.

Правоохоронці отримали доступ до його переписки з росіянкою. Там видно, що він уточнював для неї розташування підрозділів ЗСУ на території шахти, писав їй про стрільбище, де перебувають українські військовослужбовці. Таким чином зрадник коригував удари ворога.

На суді чоловік своєї провини не визнав. За його словами, він не передавав дані та не отримував за це гроші. Надходження коштів на його картку він пояснював "законною трудовою діяльністю".

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді. Його приговорили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.