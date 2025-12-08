Росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ у понеділок, 8 грудня, завдала авіаудару по місту Краматорськ. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких – діти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міську раду Краматорська.

Як зазначається, 8 грудня о 16:24 Росія завдала чергового удару по Краматорську. Ворог застосував авіаційну керовану бомбу КАБ-250 з УМПК, влучивши у прилеглу територію двоповерхового житлового будинку.

"Унаслідок атаки постраждали четверо осіб, серед них – двоє дітей. Отримали поранення чоловік 1980 р.н. та жінка 1985 р.н., хлопчик 2017 р.н. та дівчинка 2019 р.н.", – йдеться у повідомленні.

Також попередньо пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків.

Як повідомлялось, ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині. Йдеться про українські підрозділи, які тримають оборону в Мирнограді.