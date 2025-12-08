22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 22:59

Росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ

08 грудня 2025, 22:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Армія РФ у понеділок, 8 грудня, завдала авіаудару по місту Краматорськ. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких – діти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міську раду Краматорська.

Як зазначається, 8 грудня о 16:24 Росія завдала чергового удару по Краматорську. Ворог застосував авіаційну керовану бомбу КАБ-250 з УМПК, влучивши у прилеглу територію двоповерхового житлового будинку.

"Унаслідок атаки постраждали четверо осіб, серед них – двоє дітей. Отримали поранення чоловік 1980 р.н. та жінка 1985 р.н., хлопчик 2017 р.н. та дівчинка 2019 р.н.", – йдеться у повідомленні.

Також попередньо пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків.

Як повідомлялось, ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині. Йдеться про українські підрозділи, які тримають оборону в Мирнограді.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Краматорськ атака авіабомба РФ фото
Росіяни вдарили по Донеччині: є загиблий, поранена дитина
07 грудня 2025, 12:10
Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
05 грудня 2025, 13:38
З Донеччини за два тижні евакуювали майже 90 людей
05 грудня 2025, 07:31
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні перевірять усі дитячі будинки
08 грудня 2025, 23:15
Куди поїхати на Новорічні свята в Україні: найкращі напрямки, окрім Карпат
08 грудня 2025, 22:59
РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
08 грудня 2025, 22:36
Гаранта Конституції немає
08 грудня 2025, 22:26
Працівниця київського фунікулера створює різдвяний настрій пасажирам - відео
08 грудня 2025, 22:16
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
08 грудня 2025, 22:03
Хотіла купити інвертор: аферисти вкрали у жительки Буковини десятки тисяч гривень
08 грудня 2025, 21:55
В Лос-Анджелесі оголосили номінантів 83-ї премії "Золотий глобус"
08 грудня 2025, 21:45
ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума
08 грудня 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »