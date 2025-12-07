18:31  06 грудня
Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2025, 12:10

Росіяни вдарили по Донеччині: є загиблий, поранена дитина

07 грудня 2025, 12:10
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Увечері 6 грудня російські військові вдарили по Донецькій області. У рятувальній службі розповіли про наслідки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Російські військові вдарили безпілотником по Слов'янську. Внаслідок атаки загинула людина. Також відомо, що 15-річна дитина отримала поранення.

Пошкоджено 12 приватних будинків та магазин. Спалахнуло три пожежі. Рятувальники локалізували займання трьох житлових будинків та гаража. Проте ліквідацію полум'я довелось призупинити, бо був ризик повторної атаки.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область обстріли ДСНС
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
06 грудня 2025, 15:08
Атака дронів на Харків: рятувальники ліквідували пожежу
05 грудня 2025, 07:58
В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки
04 грудня 2025, 10:46
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Фронтмен гурту ADAM пішов із життя після тривалої хвороби
07 грудня 2025, 14:30
Смертельна ДТП у Запоріжжі: авто розтрощило від зіткнення з електоопорою
07 грудня 2025, 14:10
Помер відомий режисер: він був автором першої в Україні стрічки, яку висунули на Оскар
07 грудня 2025, 12:35
Атака на Чернігівщину: відомо про загиблого
07 грудня 2025, 11:55
Смертельна ДТП на Полтавщині: водій був пʼяним, пасажир загинув
07 грудня 2025, 11:25
Вибухівка з чайником: в Одесі судили диверсанта, який влаштував вибух під прокуратурою
07 грудня 2025, 10:45
Спортсмен із Закарпаття здобув історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики
06 грудня 2025, 20:03
Першопричиною кризи в армії є те, що в українського солдата немає прав
06 грудня 2025, 19:40
Зеленський провів довгу і змістовну розмову із представниками Трампа
06 грудня 2025, 19:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »