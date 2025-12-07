Росіяни вдарили по Донеччині: є загиблий, поранена дитина

Фото: ДСНС

Увечері 6 грудня російські військові вдарили по Донецькій області. У рятувальній службі розповіли про наслідки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Російські військові вдарили безпілотником по Слов'янську. Внаслідок атаки загинула людина. Також відомо, що 15-річна дитина отримала поранення.

Пошкоджено 12 приватних будинків та магазин. Спалахнуло три пожежі. Рятувальники локалізували займання трьох житлових будинків та гаража. Проте ліквідацію полум'я довелось призупинити, бо був ризик повторної атаки.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії.