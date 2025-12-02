Удар по Краматорску: в результате атаки по 9-этажке погиб человек
Накануне вечером россияне атаковали Краматорск. Русский дрон попал в девятиэтажку
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрела квартиры и балконы в двух подъездах с первого по восьмой этаж загорелись. К сожалению, один человек погиб. Спасатели потушили пожар на площади 4500 квадратных метров.
Во время тушения пожара чрезвычайники спасли пятерых человек с 1-го, 7-го и 9-го этажей
Напомним, ранее российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Возникли пожары в двух отдельно стоящих зданиях.
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Киевский ТРЦ "Гулливер" частично возобновит свою работу: что известно
02 декабря 2025, 17:34На фронте погиб режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко: когда состоится прощание
02 декабря 2025, 17:05СБУ задержала британца, которого считают причастным к убийствам Парубия и Фарион
02 декабря 2025, 16:55Буданов был одним из тех, кого Офис, в лице Ермака, методически прессовал
02 декабря 2025, 16:393 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
02 декабря 2025, 16:34В Харькове медики спасли жизнь женщине с инфарктом
02 декабря 2025, 16:25Главная опасность этого так называемого переговорного процесса – дезориентация общества
02 декабря 2025, 16:11Во Львовской области пограничники задержали 23-летнего украинца, спрятавшегося в нише для матрасов в международном поезде
02 декабря 2025, 15:56Отца детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи: сменили меру пресечения на ночной домашний арест
02 декабря 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все блоги »