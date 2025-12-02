Удар по Краматорску: в результате атаки по 9-этажке погиб человек

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела квартиры и балконы в двух подъездах с первого по восьмой этаж загорелись. К сожалению, один человек погиб. Спасатели потушили пожар на площади 4500 квадратных метров.

Во время тушения пожара чрезвычайники спасли пятерых человек с 1-го, 7-го и 9-го этажей

Напомним, ранее российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Возникли пожары в двух отдельно стоящих зданиях.