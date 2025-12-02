13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 15:45

Удар по Краматорську: внаслідок атаки по 9-поверхівці загинула людина

02 грудня 2025, 15:45
Фото: ДСНС
Напередодні ввечері росіяни атакували Краматорськ. Російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу квартири та балкони у двох під'їздах з першого по восьмий поверх загорілись. На жаль, одна людина загинула. Рятувальники загасили пожежу на площі 4 500 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п’ятьох людей із 1-го, 7-го та 9-го поверхів

Нагадаємо, раніше російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками. Виникли пожежі у двох окремо розташованих будівлях.

обстріли окупанти Донбас
