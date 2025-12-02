Удар по Краматорську: внаслідок атаки по 9-поверхівці загинула людина

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу квартири та балкони у двох під'їздах з першого по восьмий поверх загорілись. На жаль, одна людина загинула. Рятувальники загасили пожежу на площі 4 500 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували п’ятьох людей із 1-го, 7-го та 9-го поверхів

