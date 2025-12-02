Російська армія за добу втратила в Україні понад 1100 військових
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії РФ, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу українські військові знищили 1100 окупантів, одну бронемашину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотник, а також 59 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, раніше на Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ. Це сталося у населеному пункті Затишок.
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Переговори в Маямі або навіщо Путін імітував поїздку на фронт
02 грудня 2025, 08:56Росіяни запустили по Україні 62 дрони: ППО знешкодила 39 БпЛА
02 грудня 2025, 08:53Росіяни масовано атакували "шахедами" південь Одещини: пошкоджений енергооб’єкт
02 грудня 2025, 08:43На Вінниччині мати та донька-підліток отруїлися чадним газом
02 грудня 2025, 08:39У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
02 грудня 2025, 08:20Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
02 грудня 2025, 08:18Росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів на Запоріжжі
02 грудня 2025, 07:59Листопад на Сумщині: 8 загиблих та 40 поранених через обстріли РФ
02 грудня 2025, 07:53Україна повернула додому 1859 дітей, яких викрала РФ – Зеленська
02 грудня 2025, 07:44Посада керівника ОП: де межа між впливом і перебільшенням
02 грудня 2025, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі блоги »