08:20  02 грудня
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
01:30  02 грудня
Співачка Христина Соловій зізналась, чому не коментує особисте життя
02 грудня 2025, 07:14

Російська армія за добу втратила в Україні понад 1100 військових

02 грудня 2025, 07:14
Фото: 15 ОЄБр
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії РФ, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1100 окупантів, одну бронемашину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотник, а також 59 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян 2 грудня 2025 року

Як повідомлялось, раніше на Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ. Це сталося у населеному пункті Затишок.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
02 грудня 2025, 08:56
07 серпня 2025
