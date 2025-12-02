Фото: 15 ОЄБр

Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії РФ, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1100 окупантів, одну бронемашину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотник, а також 59 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, раніше на Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ. Це сталося у населеному пункті Затишок.