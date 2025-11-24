Фото: прокуратура

У неділю, 23 листопада, о 15:53 окупанти скинули на Слов’янськ авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Один із боєприпасів поцілив по території багатоквартирного будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки й автомобілі.

Отримали поранення пʼятеро цивільних – двоє дівчат віком 13 і 15 років, 81-річна пенсіонерка та двоє чоловіків 57 і 75 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, забої й гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, є загиблі та постраждалі.