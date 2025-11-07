17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 17:55

Сбежавший полицейский с миллионами: киевский правоохранитель получил подозрение

07 ноября 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В прокуратуре сообщили о подозрении киевскому правоохранителю. Раньше он сбежал с деньгами

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В прокуратуре отметили, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начальнику одного из отделов Дарницкого управления полиции поставлено в известность о подозрении. Ему инкриминируют завладение имущества в особо крупных размерах. Речь идет, в частности, о злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что вещдоки (миллионы гривен) он не передал в банк, а забрал себе и просто исчез с работы.

Напомним, правоохранитель скрылся 6 ноября. Он был задержан в Ровенской области с украденными более 16 миллионов гривен. Отмечалось, что ему может угрожать заключение до 12 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полицейский прокуратура Киев
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Винницкой области депутат "купил" девушку с инвалидностью, чтобы не служить в армии
07 ноября 2025, 18:45
В городе Харьковской области россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты"
07 ноября 2025, 18:22
Отключение света в субботу, 8 ноября: в Укрэнерго предупредили о графиках по всей Украине
07 ноября 2025, 18:20
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
07 ноября 2025, 17:51
Обещали лазерное оружие: в Киеве разоблачили дельцов, которые "продали" американскому добровольцу оружие, которого не существует
07 ноября 2025, 17:15
На оккупированном Запорожье учитель стал профессором и продвигает "русский мир" среди студентов
07 ноября 2025, 16:35
В Тернопольской области молодая пара подожгла военное авто: что угрожает злоумышленникам
07 ноября 2025, 16:28
В Одесской области заключенный выманивал деньги прямо из тюрьмы: среди его жертв был пенсионер
07 ноября 2025, 15:35
Днепровский мошенник обманул девушек почти на 200 тыс. грн на онлайн-кредитах
07 ноября 2025, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »