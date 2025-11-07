Иллюстративное фото

В прокуратуре сообщили о подозрении киевскому правоохранителю. Раньше он сбежал с деньгами

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В прокуратуре отметили, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начальнику одного из отделов Дарницкого управления полиции поставлено в известность о подозрении. Ему инкриминируют завладение имущества в особо крупных размерах. Речь идет, в частности, о злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что вещдоки (миллионы гривен) он не передал в банк, а забрал себе и просто исчез с работы.

Напомним, правоохранитель скрылся 6 ноября. Он был задержан в Ровенской области с украденными более 16 миллионов гривен. Отмечалось, что ему может угрожать заключение до 12 лет.