09 листопада 2025, 13:29

На Донеччині попрощалися з поліцейським Віталієм Олейніковим, який загинув від удару дрона

09 листопада 2025, 13:29
Фото: Національна поліція України
Колеги та рідні попрощалися з поліцейським Віталієм Олейніковим, який загинув під час виконання службових обов’язків на Донеччині

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області попрощалися з поліцейським Віталієм Олейніковим, який загинув на Донеччині під час виконання службових обов’язків. У липні 2025 року він приєднався до стрілецького батальйону поліції Донеччини і з того часу віддано захищав Україну на найгарячіших напрямках фронту – Торецькому та Покровському.

Колеги та рідні попрощалися з героєм

Віталій Олейніков загинув 4 листопада внаслідок удару ворожого дрона. Йому було 37 років. Герой залишив дружину та двох дітей, 12 і 17 років, які мешкають у Кривому Розі. Саме там і відбулася церемонія прощання.

На поховання зібралися рідні, друзі, бойові побратими, а також представники місцевої влади та керівництво поліції Донеччини. Присутні вшанували пам’ять захисника хвилиною мовчання та поклали квіти до труни.

Служба Віталія Олейнікова та його відданість Україні залишаються прикладом для колег і всіх громадян. Його бойові побратими та колеги висловлюють слова підтримки родині, а вся поліція Донеччини схиляє голови у скорботі за полеглим воїном.

Вічна пам’ять і слава Герою.

Нагадаємо, 23 жовтня у Києві попрощалися з Андрієм "Дизелем" Яценком – засновником культового гурту Green Grey, який поєднував рок, фанк і хіп-хоп та після початку повномасштабного вторгнення виставив усе своє майно на аукціон для ЗСУ і вступив до тероборони.

