В Покровске продолжаются городские бои: россияне не контролируют ни одного района, — ВСУ

27 октября 2025, 20:09
В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные городские бои: российские войска попали в город благодаря численному превосходству, но полноценного контроля над ни одним из районов у них нет

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ, передает RegioNews.

По информации украинских военных, враг пытается продвинуться дальше на север, распыляя силы украинской обороны и блокируя логистические коридоры в город.

"Защитники Покровска оказывают активное противодействие оккупантам. На днях нашу оборону усилили новые подразделения: штурмовые войска, артиллерия, экипажи БПЛА и другие составляющие сил обороны. Наращиваем применение зенитных дронов и ситкометов против вражеских "мавиков". Дополнительно дистанционно минуем пути утечки противника", — отметили в пресс-службе корпуса.

По данным ВСУ, только за 25–26 октября украинские военные уничтожили около 64 российских солдат, 4 единицы бронетехники, 2 автомобиля и 6 мотоциклов. Враг совершил 42 атаки по всей полосе обороны 7 корпуса, однако никаких поставленных целей не достиг.

Кафиры не пытаются закрепиться в Покровске, однако продолжают массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса ИИ ДШВ. Украинские военные эффективно взаимодействуют между подразделениями и со смежными частями 1 корпуса НГУ "Азов", что позволяет успешно отражать атаки.

На видео 7 корпуса быстрого реагирования можно увидеть действия украинских военных по уничтожению врага в Покровске и организацию обороны города.

