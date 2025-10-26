Російські "елітні" підрозділи перекидають із Донеччини до Запорізької області

Скриншот із відео

У Маріуполі помітили перекидання російських "елітних частин" у напрямку Запорізької області

Про це повідомив директор громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За його словами, раніше ці підрозділи вивели із Запорізької області, щоб посилити угруповання російських сил на півночі Донеччини. Тепер їх перекидають у бік Бердянська.

"Несподівано, але тепер варто пильніше стежити не лише за окупованим Запоріжжям, а й за Херсонським напрямком", – зазначив Андрющенко

Переміщення у супроводі пліції фіксували в останні дні тижня.

Нагадаємо, минулого тижня українські аналітики фіксують просування російських загарбників на стику Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей. За даними мапи DeepState, загарбники просунулися поблизу сіл Малинівка та Полтавка Пологівського району.