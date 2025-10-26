13:52  26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
13:21  26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2025, 14:32

Російські "елітні" підрозділи перекидають із Донеччини до Запорізької області

26 жовтня 2025, 14:32
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Маріуполі помітили перекидання російських "елітних частин" у напрямку Запорізької області

Про це повідомив директор громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За його словами, раніше ці підрозділи вивели із Запорізької області, щоб посилити угруповання російських сил на півночі Донеччини. Тепер їх перекидають у бік Бердянська.

"Несподівано, але тепер варто пильніше стежити не лише за окупованим Запоріжжям, а й за Херсонським напрямком", – зазначив Андрющенко

Переміщення у супроводі пліції фіксували в останні дні тижня.

Нагадаємо, минулого тижня українські аналітики фіксують просування російських загарбників на стику Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей. За даними мапи DeepState, загарбники просунулися поблизу сіл Малинівка та Полтавка Пологівського району.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Маріуполь Запорізька область війна російська армія підрозділи
Росія вдарила по Україні понад сотнею ударних БпЛА – більшість збито
26 жовтня 2025, 12:49
З початку року РФ запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"
25 жовтня 2025, 13:47
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Кіровоградщині військовий автобус зіткнувся з пасажирським: подробиці ДТП
26 жовтня 2025, 16:34
У Полтаві організатори нелегальних ігор обдурили гравців на 83 млн грн – вирок суду
26 жовтня 2025, 15:46
Дрони, бомби, ракети: що відомо про атаки Росії за тиждень
26 жовтня 2025, 15:27
Одна людина загинула, двоє поранені через обстріли Харківщини
26 жовтня 2025, 14:56
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
26 жовтня 2025, 13:52
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
26 жовтня 2025, 13:21
Росія вдарила по Україні понад сотнею ударних БпЛА – більшість збито
26 жовтня 2025, 12:49
Вибух у Кривому Розі: над містом піднявся стовп диму
26 жовтня 2025, 12:06
Четверту добу без води: у Львові триває ремонт магістрального водогону
26 жовтня 2025, 11:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »