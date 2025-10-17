У тимчасово окупованому Донецьку вибухи й пожежа після атаки дронів
У ніч на п'ятницю, 17 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які публікують відео з місця подій, передає RegioNews.
Перші повідомлення про появу дронів з'явилися близько другої години ночі.
Згодом у місті почали лунати вибухи, після яких виникла пожежа – на опублікованих кадрах видно вогонь і чути звуки вторинних детонацій.
Нагадаємо, днями Сили оборони України повторно вразили підприємство "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що залишилися цілими після попередньої атаки.
