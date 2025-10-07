Фото: ГБР

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника одной из воинских частей Донецкой области, который заставлял подчиненных работать на его семью

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве, а также обслуживать киоск по продаже шаурмы, принадлежавший его жене. Женщина распределяла между солдатами обязанности и контролировала заработок.

Пока бойцы готовили и продавали еду, они получали полное денежное обеспечение, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях. Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 4 млн грн.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении от службы путем обмана (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УКУ). Ему грозит до 10 лет заключения.

Также в суд направлены обвинительные акты в отношении двух подчиненных, выполнявших незаконные приказы командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Ровенской области командир воинской части заставлял подчиненных строить его дом вместо несения службы. Командиру грозит до 12 лет заключения.