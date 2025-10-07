10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 10:39

Готували шаурму замість служби: на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини

07 жовтня 2025, 10:39
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який змушував підлеглих працювати на його родину

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві, а також обслуговувати кіоск з продажу шаурми, який належав його дружині. Жінка розподіляла між солдатами обов’язки та контролювала заробіток.

Поки бійці готували й продавали їжу, вони отримували повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях. Через це державі завдано збитків на понад 4 млн грн.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні від служби шляхом обману (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 ККУ). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Також до суду скеровані обвинувальні акти щодо двох підлеглих, які виконували незаконні накази командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині командир військової частини змушував підлеглих будувати його будинок замість несення служби. Командиру загрожує до 12 років ув’язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДБР Донецька область військова служба шаурма
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
07 жовтня 2025, 11:12
Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям
07 жовтня 2025, 10:59
Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами
07 жовтня 2025, 10:56
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ
07 жовтня 2025, 10:44
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07 жовтня 2025, 10:17
Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
На Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень
07 жовтня 2025, 09:58
Контрафакт поштою: на Вінниччині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю
07 жовтня 2025, 09:47
На Кіровоградщині зіткнулися дві вантажівки: одного водія деблокували рятувальники
07 жовтня 2025, 09:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »