Фото: ДБР

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який змушував підлеглих працювати на його родину

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві, а також обслуговувати кіоск з продажу шаурми, який належав його дружині. Жінка розподіляла між солдатами обов’язки та контролювала заробіток.

Поки бійці готували й продавали їжу, вони отримували повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях. Через це державі завдано збитків на понад 4 млн грн.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні від служби шляхом обману (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 ККУ). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Також до суду скеровані обвинувальні акти щодо двох підлеглих, які виконували незаконні накази командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині командир військової частини змушував підлеглих будувати його будинок замість несення служби. Командиру загрожує до 12 років ув’язнення.