Фото: Нова пошта

Ввечері 5 жовтня російські війська обстріляли відділення "Нової пошти" на Донеччині. Внаслідок влучання відділення було повністю знищене

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

Росіяни здійснили обстріл близько 18:40. На щастя, у момент атаки відділення було зачинене, тож ніхто не постраждав.

Внаслідок удару згоріли 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень.

У компанії повідомили, що всі клієнти отримають компенсацію за втрачені відправлення – представники "Нової пошти" зв’яжуться з ними найближчим часом, щоб узгодити деталі відшкодування.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до масштабних перебоїв у електропостачанні.