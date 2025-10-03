12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
03 жовтня 2025, 14:07

Не витримала війни: на Донеччині жінка наклала на себе руки через постійні обстріли РФ

03 жовтня 2025, 14:07
Костянтинівка після удару РФ. Фото: Суспільне
У Костянтинівці Донецької області жінка наклала на себе руки через воєнні дії, які розбили її життя

Про це повідомляють місцеві канали з посиланням на волонтера Богдана Зуякова, передає RegioNews.

За інформацією від Зуякова, причиною трагедії стали тяжкі психологічні наслідки війни та постійні обстріли міста.

Жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна.

"Ось такі справи. Людина викинулася з вікна - не витримала війни", - зазначив Зуяков.

На кадрах видно жінку похилого віку, яка лежить на землі.

На жаль, військові дії та безперервний стрес дедалі більше впливають на психічний стан мешканців, що іноді призводить до фатальних наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня у Нововодолазькій громаді Харківської області російські війська атакували сільськогосподарське підприємство безпілотниками. Внаслідок удару загинуло близько 13 тисяч голів худоби.

