Не витримала війни: на Донеччині жінка наклала на себе руки через постійні обстріли РФ

Костянтинівка після удару РФ. Фото: Суспільне

У Костянтинівці Донецької області жінка наклала на себе руки через воєнні дії, які розбили її життя

Про це повідомляють місцеві канали з посиланням на волонтера Богдана Зуякова, передає RegioNews.

За інформацією від Зуякова, причиною трагедії стали тяжкі психологічні наслідки війни та постійні обстріли міста.

Жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна.

"Ось такі справи. Людина викинулася з вікна - не витримала війни", - зазначив Зуяков.

На кадрах видно жінку похилого віку, яка лежить на землі.

На жаль, військові дії та безперервний стрес дедалі більше впливають на психічний стан мешканців, що іноді призводить до фатальних наслідків.

