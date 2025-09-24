Фото: Гончаренко

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

О 03:20 ударний дрон влучив у відкриту місцевість поблизу житлового будинку в одному з мікрорайонів. У кількох будинках навколо пошкоджені вікна, балкони та фасади.

О 04:15 дрон "Молнія-2" поцілив у багатоповерхівку. В одній із квартир виникла пожежа, її загасили рятувальники.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Наслідки обстрілу ще уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня російські дрони атакували Харківщину, спричинивши низку пожеж. Є постраждалі.