Росіяни вдарили дронами по готелю у Краматорську
Вночі 17 вересня російські військові атакували безпілотниками Краматорськ на Донеччині
Про це повідомляє пресслужба Краматорської міськради, передає RegioNews.
Близько 03:00 росіяни вдарили двома дронами "Герань-2" по готелю у місті. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Масштаби пошкоджень встановлюються, комунальні служби розчищають територію та проїзну частину.
Нагадаємо, зранку 17 вересня росіяни вдарили КАБом по селу Інгулець на Херсонщині. Постраждали чотири людини, серд них – трирічна дівчинка.
