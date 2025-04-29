В Донецкой области ГБР разоблачило преступную группу, которая за 20 000 долларов незаконно переправляла мужчин за границу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум участникам преступной группы из Донецкой области, которые за деньги организовывали изготовление поддельных военно-учетных документов для уклонения от мобилизации и выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В состав группы входили работник правоохранительного органа и бывший работник одного из ТЦК. Злоумышленники подыскивали клиентов и производили им фальшивые военно-учетные документы с печатью образца 2019 года и подписью тогдашнего военного комиссара.

Кроме того, на основании поддельных постановлений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, также датированных 2019 годом, в Единый электронный реестр "Оберег" вносились ложные сведения.

Стоимость "услуги" составляла 20 000 долларов США.

Злоумышленников задержали при получении денег от очередного "клиента".

Организаторам схемы грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области задержали информатора ФСБ, который наводил удары оккупантов по ВСУ.