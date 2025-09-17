Фото: ДБР

Перед судом постануть правоохоронець і колишній співробітник ТЦК, яких звинувачують у підробці документів для чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, вони пропонували охочим виїхати з України під час війни "послугу" за 20 тисяч доларів. Чоловікам виготовляли фальшиві військово-облікові документи з підписом колишнього військового комісара та печатками зразка 2019 року.

Також ділки вносили неправдиві відомості про непридатність до служби у реєстр "Оберіг". Проходити військово-лікарську комісію чоловікам не потрібно було. У разі труднощів зловмисники вимагали ще тисячу доларів.

Наразі справу передали до суду. Фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення.

Нагадаємо, ділків затримали у квітні 2025 року під час отримання 20 тисяч доларів від "клієнта".