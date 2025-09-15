12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 13:17

Бои за Донбасс: "Азов" и ВСУ освободили еще один населенный пункт

15 сентября 2025, 13:17
Иллюстративное фото: из открытых источников
Подразделения Сил обороны Украины уверенно продвигаются вперед, освобождая территорию на Добропольском направлении в Донецкой области

Об этом сообщил 1-й корпус Национальной гвардии "Азов", передает RegioNews.

Отмечается, что в результате слаженных действий военных ВСУ и НГУ от российских оккупационных войск зачищен населенный пункт Панковка и близлежащие территории.

На фоне потерь противник пытается нарастить боевой потенциал. По оперативным данным, командование вооруженных сил РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают сдерживать враждебное давление и не допускают прорыва обороны на этом направлении.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины сорвали наступательную операцию российских войск на Сумы. Кроме того, он отметил, что украинские военные продолжают активно противостоять штурмовым действиям россиян в Донецкой и Запорожской областях.

15 сентября 2025
