Бої за Донеччину: "Азов" і ЗСУ звільнили ще один населений пункт

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Підрозділи Сил оборони України впевнено просуваються вперед, звільняючи території на Добропільському напрямку в Донецькій області

Про це повідомив 1 корпус Національної гвардії Азов, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті злагоджених дій військових ЗСУ та НГУ від російських окупаційних військ зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

На тлі втрат противник намагається наростити бойовий потенціал. За оперативними даними, командування збройних сил РФ передислокувало у зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

Попри це, українські захисники продовжують стримувати ворожий натиск і не допускають прориву оборони на цьому напрямку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зірвали наступальну операцію російських військ на Суми. Крім того, він зазначив, що українські військові продовжують активно протистояти штурмовим діям росіян у Донецькій та Запорізькій областях.