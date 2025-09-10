Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 990 оккупантов, три танка и 29 артиллерийских систем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 91 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, недавно Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Также сообщалось об огневом поражении мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
