Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 990 оккупантов, три танка и 29 артиллерийских систем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 91 тысячи военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составили:

Напомним, недавно Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Также сообщалось об огневом поражении мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае.